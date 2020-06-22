ارتفاع على غير العادة لدرجات الحرارة هذا الصيف في أوروبا

تشهد مناطق عدة من أوروبا الغربية مع بداية فصل الصيف هذا الأسبوع، ارتفاعا لدرجات الحرارة، يتوقع أن ترتفع إلى عشر درجات فوق المعدل من هذا الفصل.

وبحسب موقع "أكيويذر"، فإن درجات الحرارة في كل من لندن وباريس وفرانكفورت وبرلين، ستتراوح بين 5 و10 درجات فوق المستوى المتوسط خلال منتصف الأسبوع.

وقالة وكالة الرصد الجوي الفرنسية إن البلاد ستشهد أولى ارتفاع لدرجات الحرارة هذا الموسم يوم الإثنين، مع درجات حرارة دافئة يوم الأربعاء والخميس والجمعة.

وقالت الوكالة الفرنسية في بيان، إنه يتوقع أن تسجل درجات حرارة تصل إلى 32 و34 درجة مئوية، مضيف أنه ربما تتجاوز درجة الحرارة عتبة الطقس الحار اعتبارا من 35 درجة.

من جانبها أوضحت وكالة الرصد الجوي الإسبانية، أن كتلة من الهواء الحار الآتية من إفريقيا في ظل الظروف الجوية المستقرة، ستدفع إلى ارتفاع درجات الحرارة عبر معظم أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية وجزر البليار.

ويمكن أن تصل درجات الحرارة في مايوركا إلى 34 درجة، وقد تبلغ في الشمال الشرقي ووسط البلاد 35 درجة، ويمكن أن تصل إلى 38 درجة في الوادي الكبير، اما في مقاطعة الأندلس فقد تتراوح بين 40 و42 درجة.

وكانت سنة 2019 الأكثر دفئا في تاريخ القارة العجوز، حيث اجتاحت القارة ثلاث موجات للحرارة عرفتها أشهر شباط/فبراير وحزيران/يونيو وتموز/يوليو. ومنذ سنة 2000، سجلت في أوروبا أعلى درجات الحرارة، خلال 11 سنة من أصل 12 سنة.

وبحسب مؤشرات المناخ على الصعيد العالمي، فإن متوسط السنوات الخمس الأحدث بلغ 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل المرحلة الصناعية، وفي أوروبا بلغ المتوسط 2.0 درجة مائوية، فوق المستوى الذي شهده النصف الثاني من القرن 19.

وبحسب وكالة البيئة الأوروبية فإن أعلى درجات الحرارة وربما الأكثر ارتفاعا مما شهدته أوروبا منذ مطلع الألفية، قد يحدث أحيانا كل سنتين في النصف الثاني من القرن 21.