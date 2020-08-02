المفوضية الأوروبية تدعو دول الاتحاد الأوربي لمكافحة التمييز ضد غجر الروما

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الدول الأعضاء إلى التزام إنهاء التمييز ضد غجر الروما الأحد، وهو اليوم الأوروبي لإحياء ذكرى إبادتهم على أيدي النازيين.

وفي بيان مشترك مع نائبة رئيس اللجنة المكلفة القيم والشفافية فيرا غوروفا والمفوضة لتحقيق المساواة هيلينا دالي، قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية تحية للضحايا ولريمون غوريم، وهو واحد من آخر الناجين من معسكرات اعتقال الغجر الفرنسيين والذي توفي في مايو-أيار عن 94 عاما. وجاء في البيان "لقد قاتل حتى النهاية من أجل حقوق غجر الروما وكرامتهم".

وأضاف: "نحن في حاجة إلى استبدال معاداة الغجر بالانفتاح والقبول، وخطاب الكراهية والجرائم بالتسامح واحترام كرامة الإنسان، والوحشية بالتعليم عن المحرقة".

وتابع البيان "لذلك، تدعو اللجنة الدول الأعضاء إلى الانضمام لالتزام وضع حد للعنصرية والتمييز اللذين يؤثران بشكل واضح على أقلياتنا العرقية الغجرية الكبيرة"، داعيا الدول الـ 27 إلى "التزام إنشاء إطار استراتيجي جديد للاتحاد الأوروبي للمساواة وإدماج غجر الروما ومشاركتهم، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بكل ما للكلمة من معنى".

وإضافة إلى اليهود الستة ملايين الذين أبادهم النازيون خلال الحرب العالمية الثانية، واجه 500 ألف من غجر الروما المصير نفسه. وتم إعلان يوم الـ 2 أغسطس-آب "اليوم الأوروبي لإحياء ذكرى محرقة غجر الروما".