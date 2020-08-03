شاهد: آلاف الإثيوبيين يحتفلون بقرب اكتمال بناء سد النهضة

خرج عشرات الآلاف من الإثيوبيين إلى شوارع العاصمة أديس أبابا مساء أمس الأحد احتفالاً بالتقدم في مراحل بناء سد النهضة الذي يواجه اعتراضات من مصر والسوادان بشأن تأثيره على حصة كل منهما بمياه نهر النيل.

وكان نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين قد ناشد الإثيوبيين من أجل الخروج والمشاركة بالاحتفال الذي أُطلق عليه اسم "صوت واحد من أجل سدنا".

وقال ديميكي مخاطباً العشرات في وسط العاصمة: "اليوم نحتفل ببداية الفصل الأخير من بناء سدنا. نريد أن يكتمل بناء السد قريباً حتى نبدأ في حل مشاكلنا للأبد".

ورقص الإثيوبيون خلال تلويحهم بأعلام بلدهم على أنغام الموسيقى الصاخبة بينما استخدم سائقون أبواق سياراتهم للتعبير عن فرحتهم بقرب اكتمال بناء السد.

كذلك دشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في إثيوبيا عدة حملات لدعم بناء السد.

وأعلن مسؤولون إثيوبيون الشهر الماضي عن الانتهاء من المرحلة الاولى من ملء السد بسبب الأمطار الغزيرة.

وبذلك أكملت أديس أبابا 74% من مراحل بناء السد الذي تقول مصر والسودان إن الإسراع في خطوات ملئه سيؤثر بشكل كبير على حصتهم من مياه النيل.

وتقول إثيوبيا، إن السد الذي تسعى أن يبدأ في توفير الطاقة بحلول عام 2023، سيُخرج حوالي 110 مليون من سكانها من الفقر.

وفشلت مفاوضات الأطراف الثلاثة حتى الآن في التوصل لصيغة حول كيفية بناء وعمل السد بما لا يضر بمصالحهم جميعاً.