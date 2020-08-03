إسرائيل تبحث إعادة الإغلاق ونتنياهو يتحدث عن عدد مصابين بالفيروس من الأعلى عالمياً

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تعد من أكثر الدول تضرراً من حيث أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد، وأشار إلى ضرورة العمل لتقليل أعداد المصابين.

وفي كلمة ألقاها، خلال جلسة عقدها المجلس الوزاري لمكافحة كورونا، قال نتنياهو إن "حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد في إسرائيل من الأعلى عالميا"، وأضاف أن عدد الوفيات يرتفع في البلاد، وهذا هو الخبر السيء على حد تعبيره.

أما الخبر الجيد، بحسب نتنياهو، أنه "خلال الأسبوعين الأخيرين الوضع كان مستقراً".

وكان فرض الإغلاق الكلي مجدداً في إسرائيل من منتصف ولغاية نهاية أغسطس/آب، أحد أبرز النقاط التي تمت مناقشتها خلال "كابينيت كورونا"، وفقًا لصحيفة "جيروساليم بوست"، هذا وتم التشاور حول إمكانية إغلاق البلاد بشكل جزئي في أوقات محددة من الليل أو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وانتهت الجلسة ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي.

من المفترض أن تجتمع الحكومة مجدداً يوم الأربعاء وأن يعرض روني جامزو منسق مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد في وزارة الصحة خطة مفضلية قد تساهم بالحد من انتشار الوباء، ويمكن عرضها للتصويت.

وبلغ عدد المصابين الإجمالي بالوباء القاتل في إسرائيل 74.102، مع تسجيل 546 حالة وفاة.