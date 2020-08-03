إصابة سائحة بجروح خطيرة بعدما "سحقها" ذيل حوت ضخم في أستراليا

أصيبت سائحة بجروح في أستراليا ونُقلَت جواً إلى المستشفى في حال خطرة بسبب اصطدام حوت بها خلال ممارستها الغطس في شمال غرب البلاد، على ما أفاد مسعفون الإثنين.

وكانت السائحة تستكشف قعر المياه بالقرب من شعَب نينغالو المرجانية في المحيط الهندي عندما تلقت ضربة من ذيل الحوت.

وأبلغت هيئة سانت جون للإسعاف وكالة فرانس برس أن السائحة نُقِلَت إلى أحد مطارات المنطقة لنقلها منه إلى مدينة بيرث وتقديم الإسعافات الطارئة لها.

وأوضح ناطق باسم الهيئة أن المرأة أصيبت "بجروح في صدرها" وأنها "في حال خطرة ولكن مستقرة"، مشيراً إلى أن "ذيل حوت سحقها".

وذكرت تقارير أخرى أن الضربة التي تلقتها السائحة البالغة التاسعة والعشرين جاءت من "قرش حوتيّ" وهو من أكبر الأسماك الحية ويمكن أن يصل طوله إلى 15 متراً.

ومن المعروف أن أسماك القرش الحوتيّ والحيتان الحدباء موجودة بكثافة في هذه المنطقة البحرية، لكنّ الأسماك من هذين النوعين تلزم الحذر عادةً عندما تكون قريبة من المراكب والبشر.