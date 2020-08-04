"غوغل" تطرح هاتفها الذكي الجديد "بيكسل 4 إيه"

كشفت "غوغل" عن هاتف ذكي جديد طرحته في السوق، وأعلنت عزمها على إطلاق هواتف تتكيف مع تقنية الجيل الخامس (5 جي) في وقت لاحق من السنة الجارية، رغم التراجع الذي تشهده السوق.

وسيُطرَح هاتف "بيكسل 4 إيه" الجديد في السوق الأمريكية في 20 آب-أغسطس الجاري، ويتضمن بعض خصائص الهواتف السابقة، ومنها آلة تصوير متطورة، بأسعار تبدأ بـ 349 دولاراً، أي نصف سعر "بيكسل 4"، أهم هواتف "غوغل".

وكانت الشركة العملاقة المتخصصة في محركات البحث على الإنترنت دخلت أخيراً عالم الهواتف الذكية، لكنّ حضورها في السوق لا يزال محدوداً. وطرحت العام الفائت جهاز "بيكسل 3 إيه"، بسعر يذهب في الاتجاه المعاكس لأسعار السوق المشتعلة.

وهذا التوجه تأكد هذه السنة مع إصدار شركة "آبل" هاتفها "آيفون إس إي" الذي بدأ بيعه في نيسان-أبريل الماضي اعتباراً من 399 دولاراً، متضمناً بعض الوظائف الموجود في ثلاثية هواتف "آيفون 11" التي طرحت في العام 2019.

أما شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية فطرحت للبيع في مطلع نيسان/أبريل عدداً من الهواتف الذكية الجديدة،أحدها يلحظ إمكان استخدام موجات "5 جي" الفائقة السرعة ويبلغ سعره أقل من 500 دولار.

وقال براين راكوفسكي، أحد نواب رئيس مجموعة "غوغل"، إن "بيكسل 4 إيه" وهواتف "بيكسل" الأولى المصممة لتقنية "5 جي" والتي تطرح في الخريف المقبل، ستواصل "توفير الوظائف التي يعشقها الناس في الأجهزة الأنيقة، ولكن بأسعار معقولة أكثر".

وسيبلغ سعر "بيكسل 4 إي" (5 جي) 499 دولاراً على الأقل وسيطرح في أسواق أستراليا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وكندا وبريطانيا واليابان وتايوان والولايات المتحدة.

وشهدت سوق الهواتف الذكية العالمية "انهياراً" في الفصل الثاني من السنة الجارية، فيما واصلت "آبل" وحدها تحقيق النموّ، بحسب "كاناليس". وقد باعت الشركة أكثر من 45 مليون جهاز "آيفون" في العالم، أي بارتفاع 25 في المئة عن مبيعاتها في الفترة نفسها من العام الفائت.

وفي المقابل، شهدت السوق العالمية تراجعاً بنسبة 14 في المئة في الربع الثاني من السنة، علماً أن التراجع بدأ في الفصل الأول.