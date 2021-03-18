"غوغل" تستثمر 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة وتؤمن 10 آلاف وظيفة

أعلن الرئيس التنفيذي لـ"غوغل" سوندار بيتشاي الخميس أن الشركة ستستثمر أكثر من سبعة مليارات دولار أمريكي في الولايات المتحدة هذا العام وستخلق آلاف الوظائف.

وقال في بيان "نخطط لاستثمار أكثر من سبعة مليارات دولار في مكاتب ومراكز بيانات في أنحاء الولايات المتحدة وخلق 10 آلاف وظيفة على الأقل بدوام كامل في غوغل في الولايات المتحدة هذا العام".

وأكد بيتشاي أن غوغل "ترغب بأن تكون أحد المساهمين في تعافي الولايات المتحدة الاقتصادي من الوباء و"ستستثمر في بعض المناطق التي تعد جديدة بالنسبة للشركة بينما ستوسع استثماراتها في أنحاء 19 ولاية"، على حد قوله.

ويأتي الإعلان في وقت تواجه غوغل ضغوطا من عشرات الولايات الأميركية التي تتهمها بانتهاك هيمنتها في مجال البحث للقضاء على منافسيها.

وستنفق غوغل مليار دولار في ولاية كاليفورنيا.

وأكدت أنها ستضيف آلاف الوظائف في أتلانتا وواشنطن وشيكاغو ونيويورك.

وقال بيتشاي إن "ذلك سيساعد في جلب مزيد من الوظائف والاستثمارات لمجتمعات متنوعة كجزء من التزاماتنا حيال المساواة العرقية التي سبق وأعلناها".

وأعلنت شركة "الفابيت" المالكة لغوغل الشهر الماضي تسجيل زيادة بنسبة 50 في المئة في الأرباح الفصلية لتصل إلى 15,2 مليار دولار مع تحسن أعمالها في الإعلانات الرقمية.