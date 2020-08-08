في حصيلة جديدة لضحايا انفجار بيروت.. 158 قتيلاً و أكثر من 6 آلاف جريح

ارتفعت حصيلة الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت الثلاثاء إلى 158 قتيلاً وأكثر من ستة آلاف جريح، حسب حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة أنّ "العدد المتبقي للمفقودين يبلغ 21 مفقوداً" بناء على المعطيات الأخيرة التي توفرت لديها.

وكانت وكالة فرانس برس نقلت صباح اليوم عن وزارة الصحة أن أكثر من ستين شخصاً لا زالوا في عداد المفقودين إثر إنفجار المرفأ الذي أحال بيروت إلى "مدينة منكوبة"، حيث كان أعلن محافظ العاصمة مروان عبود أن 300 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى إثر الانفجار المدويّ الذي لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابساته وتحديد الجهات أو الأشخاص المسؤولة عنه.

وأوقفت السلطات، التي تعهّدت بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار وعن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ ست سنوات من دون اجراءات حماية، أكثر من 20 شخصاً على ذمّة التحقيق بينهم مسؤولون في المرفأ والجمارك ومهندسون، وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم ومدير عام الجمارك بدري ضاهر، وفق مصدر أمني.