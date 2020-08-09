الأردن يبلغ الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة استعداده لإيصال مساعداتهما للبنان

أبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأحد سفراء دول الاتحاد الأوروبي وممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأردن استعداد بلاده للتعاون معهم لإيصال مساعداتهم للبنان عبر أراضي المملكة.

وقال بيان صادر من وزارة الخارجية الأردنية إن الصفدي أبلغ سفيرة الاتحاد الأوروبي وممثلي دوله والدول الأوروبية خلال اجتماعه معهم اليوم (الأحد) "استعداد المملكة الكامل للتعاون معهم لإيصال مساعداتهم للبنان عبر الأردن".

وأكد الصفدي "أهمية التضامن الذي يبديه المجتمع الدولي مع لبنان لمساعدته على مواجهة تبعات الانفجار المأساوي الذي ضرب مرفأ بيروت الأسبوع الماضي".

وأضاف البيان إن الصفدي التقى كذلك بممثلي منظمات الأمم المتحدة في الأردن، وأكد لهم أن "المملكة ستوفر لهم كل الأمكانات التي يحتاجونها لإسناد عمليات دعم لبنان الشقيق ومساعدته على التعامل مع التداعيات الكارثية للانفجار"، مؤكداً "وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء بكل إمكانياتها".

ويتزامن هذا الإعلان مع تنظيم فرنسا مؤتمراً دولياً للمساعدات عبر الفيديو لصالح لبنان، بعد مرور ثلاثة أيام على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت، التي تضررت كثيراً جراء الانفجار ويتظاهر الآلاف فيها ضد الطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالإهمال والفساد.

وأرسل الأردن الخميس الى لبنان مستشفى ميدانيا يضم 48 سريراً و10 أسرة للعناية المركزة وغرفتين للعمليات الجراحية ومختبر أشعة ويتألف كادره من 160 شخصاً.

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال إتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء "وقوف الأردن بكل إمكاناته إلى جانب الأشقاء في لبنان العزيز خلال هذا الظرف الصعب"، مشدداً على أن "واجب المملكة الوقوف إلى جانب الأشقاء اللبنانيين".