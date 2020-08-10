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ليبيا

فيديو: إعادة افتتاح مطار معيتيقة الليبي بعد أربعة أشهر من الإغلاق

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بقلم:  يورونيوز
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إعادة تشغيل مطار معيتيقة الليبي بعد إغلاق دام أربعة أشهر
إعادة تشغيل مطار معيتيقة الليبي بعد إغلاق دام أربعة أشهر   -   حقوق النشر  LYLNC
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افتُتح مطار معيتيقة الليبي مجدداً بعد أربعة أشهر من الإغلاق، قبل الموعد المحدد بوقت طويل، بعد أن التهم حريق الأسبوع الماضي مبنى الركاب في مطار مصراتة.

وفقاً للتقارير الأولية غير الرسمية فإن ماساً كهربائياً ربما يكون وراء حريق مطار مصراتة.

وكان مطار مصراتة قد افتتح يوم الأحد الماضي في 26 يوليو / تموز أمام الرحلات الجوية التجارية باتجاه واحد من ليبيا إلى اسطنبول، وكذلك أمام الرحلات التي تعيد الليبيين الذين تقطعت بهم السبل من جميع أنحاء أوروبا.

وقبل افتتاح مطار معيتيقة، زاره وفد متخصص من هيئة الطيران المدني المالطي الأسبوع الماضي لتفقده وتقييمه ومرافقه للتأكد من إمكانية تسيير رحلات تجارية بين ليبيا ومالطا.