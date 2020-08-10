ألمانيا ترفض عودة الجماهير إلى الملاعب

عارض وزير الصحة الألماني ينس سبان، مخطط رابطة الدوري المحلي لكرة القدم بالعودة الجزئية للجمهور في مستهل الموسم المقبل من الـ"بوندسليغا"، معتبرا أن ذلك سيرسل "إشارة سيئة" في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تصاعدا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ورأى سبان على تويتر في نهاية اجتماع مع وزراء الصحة الإقليميين أن "وجود آلاف المشجعين في الملاعب لا يتماشى مع التطور الحالي" لعدد الإصابات، موضحا "المسألة الآن تتعلق بعدم المجازفة بمخاطر يمكن تجنبها. نشعر أنه يجب البقاء يقظين".

وتابع قائلا: "في الوضع الحالي، تواجد آلاف المشجعين في الملاعب إشارة سيئة".

وفي منتصف الشهر الماضي، أعلنت رابطة الدوري الألماني أنها ستفتح الباب أمام عودة جزئية للجماهير إلى الملاعب في الموسم المقبل، وفق توجيهات محددة للحؤول دون تفشي فيروس "كوفيد-19". وأرسلت الرابطة دليلا للأندية الـ36 في الدرجتين الأولى والثانية لمساعدتها على تقديم أفكار وخطط لعودة الجماهير الى ملاعبها.

وأشارت الرابطة إلى أن الدليل "يقدّم بنية أساسية للأفكار ويسرد الجوانب العديدة التي يجب أخذها في الاعتبار. وشددت الوزارة أن الالتزام المنتظم بأعلى معايير الحماية من العدوى هو مطلب أساسي للسماح بعودة المشجعين إلى المباريات". وأردفت "سيعتمد السماح بعودة المشجعين (جزئيا) دائما على مسار العدوى إقليميا. تشكل أفكار الأندية، التي يجب أن توافق عليها السلطات الصحية المحلية، عاملا رئيسيا".

وفي أوائل آب/أغسطس الحالي، وافقت الأندية الـ36 على الدليل المقدم والإجراءات المقترحة فيه، مثل حظر الأماكن المخصصة لوقوف المشجعين وبيع المشروبات الكحولية في الملاعب حتى تشرين الأول/أكتوبر وسفر المشجعين مع فرقهم للمباريات المقررة خارج الديار وذلك حتى نهاية العام. لكن السلطات الألمانية أبدت حذرها حيال هذا المقترح، لاسيما في ظل القلق المتزايد من إمكانية ارتفاع عدد الإصابات مجددا مع عودة السياح الألمان من الخارج.

وحذرت رئيسة مؤتمر وزراء الصحة الإقليميين ديليك كالايشي قبل اجتماع الإثنين من أن "كرة القدم الاحترافية ليست على رأس قائمة أولويات وزراء الصحة"، فيما اعتبر سبان أن بروتوكول رابطة الدوري الألماني "جيد من الناحية النظرية" لكن العامل "الحاسم" هو "الممارسة اليومية".

كما أعرب رئيس وزراء مقاطعة بافاريا ماركوس سويدر عن شكوكه، معتبرا أنه ليس "من الذكاء" أن يكون لديك "20 الى 25 ألف مشجع في الملاعب" تزامنا مع عودة الأطفال في منطقته إلى المدرسة في بداية العام الدراسي الجديد.

كما عارض اتحاد الأطباء الألمان إعادة فتح المدرجات، قائلا على لسان رئيسته سوزان يونا في حديث لصحيفة "نيو اوسنابروكر تسايتونغ" المحلية "إن خطر العدوى الواسعة سيكون حقيقيا".

وبعد توقف قسري منذ آذار/مارس بسبب جائحة "كوفيد-19"، عاود الدوري الألماني نشاطه في منتصف أيار/مايو خلف أبواب موصدة وتوج بايرن ميونيخ باللقب للمرة الثامنة تواليا. وتستعد الأندية لانطلاق الموسم الجديد في 18 أيلول/سبتمبر على أن ينتهي في 22 أيار/مايو.

وفي ألمانيا، الدولة الفدرالية، تتحمل المقاطعات مسؤولية التدابير الوقائية، واتخذت البلاد بأكملها حظر جميع التجمعات الكبيرة حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر.