وفاة فنان مصري ساهم في الكشف عن شبكة جواسيس إسرائيلية

توفي الفنان المصري سمير الاسكندراني، يوم الخميس عن عمر يناهز 82 عاما بالقاهرة بعد صراع مع المرض.

وكان الإسكندراني مطربا ورساما كما لقب بثعلب المخابرات المصرية بعدما كان له دور في الكشف عن شبكة جواسيس إسرائيلية كانت تنشط في مصر.

وسافر الإسكندراني إلى إيطاليا عام 1958 حيث درس الرسم والموسيقى وعمل هناك لفترة وحاولت آنذاك المخابرات الإسرائيلية تجنيده ليكون جاسوسا لها بمصر.

وتواصل الاسكندراني مع المخابرات المصرية ليكون بذلك جاسوسا مزدوجا ساهم في الإطاحة بشبكة جواسيس تنشط بالأراضي المصرية خلال الستينيات.

واصل الاسكندراني مسيرته الفنية بتقديمه مجموعة من الأغاني المميزة.

ونعى العديد من الفنانين المصريين وفاة الإسكندراني حيث كتب المخرج والمؤلف المصري محمود البزاوي على حسابه في تويتر "رحل الاستاذ سمير الاسكندراني الذي أعطى للوطن والفن الكثير...".

فيما نعت الفناة المصرية إسعاد يونس الفنان بمنشور جاء فيه "وداعا سمير...إلى اللقاء" مرفوقا بصورة له على حسابها في انستغرام.