كيكي سيتيين لم يعد مدربا لنادي برشلونة

حسم رئيس برشلونة الاسباني جوسيب ماريا بارتوميو أمر كيكي سيتيين بإعلانه مساء الأحد بأن الأخير لم يعد مدربا للفريق، وذلك بحسب ما نقلت عنه إذاعة "كوبي" الكاتالونية. وبحسب الإذاعة، أجاب بارتوميو على سؤال بشأن مستقبل سيتيين مع الفريق بعد الخروج المذل من دوري أبطال أوروبا بالخسارة التاريخية الجمعة على يد بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في ربع نهائي البطولة المصغرة، التي فرضها تفشي فيروس كورونا، "سيتيين أصبح خارج النادي".

وكشفت الإذاعة عبر برنامجها "تييمبو دي جويغو" أنها تحدثت لمدة دقيقتين مع رئيس برشلونة بعد اجتماع عقده في مكاتب النادي في كامب نو، وسأله مراسلها عن مستقبل النادي وإمكانية إجراء انتخابات مبكرة، فلم يجب على هذا السؤال "وطالب بالانتظار لانتهاء اجتماع مجلس الإدارة الذي سيعقد يوم الاثنين، لكن عند سؤاله عن استمرار سيتيين مع الفريق، أجاب أنه أصبح خارج النادي".

وكان متوقعا ألا يمر تلقي برشلونة ثمانية أهداف للمرة الأولى منذ الخسارة أمام إشبيلية صفر-8 العام 1946 في مسابقة الكأس الاسبانية، مرور الكرام عند إدارة النادي الكاتالوني التي كانت تبحث أصلا عن مدرب يحل بدلا من سيتيين لاسيما بعد التنازل عن لقب الدوري المحلي لصالح الغريم ريال مدريد.

وواقع أن إقالة المدرب للمرة الثانية في غضون ثمانية أشهر آخر ما يشغل بال الإدارة، يعكس الوضع الذي وصل إليه برشلونة هذا الموسم لأن "النادي بحاجة إلى التغيير" بحسب ما أفاد قلب الدفاع جيرار بيكيه بعد الهزيمة المذلة، معتبرا أن الجميع عرضة للمساءلة "أولهم أنا. نحتاج إلى دم جديد من أجل تغيير الوضع. لقد وصلنا إلى الحضيض".

بالنسبة لسيتيين الذي وصل إلى الفريق في يناير-كانون الثاني الماضي خلفا لإرنستو فالفيردي، فكان "من المبكر الحديث عما إذا كنت سأواصل المهمة أم لا، والأمر ليس مرتبطا بي" بحسب ما أفاد بعد الهزيمة التاريخية.

لكن في الكواليس، الأمر محسوم بالتأكيد لأنه لا يمكن أن تمر هزيمة من هذا النوع بدون أن يدفع أحد ما الثمن الذي قد يطال الكثيرين وليس المدرب فحسب، بعدما تبين أن قوة الفريق مرتبطة وحسب بالأداء الذي يقدمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم أن أحدا ليس باستطاعته وحيدا قيادة فريق إلى المجد بغض النظر عن عظمته وقدراته.

ومن لائحة تضم الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو، أسطورة الفريق تشافي هرنانديز أو حتى الإيطالي ماسيميليانو أليغري، وضعت وسائل الإعلام الاسبانية الهولندي رونالدو كومان كأبرز المرشحين لخلافة سيتيين في قيادة الفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب بين 1989 و1995 وشغل فيه منصب مساعد المدرب بين 1998 و2000.

ويشرف ابن الـ 57 عاما على المنتخب الهولندي منذ 2018، لكنه كشف سابقا بأن عقده مع اتحاد بلاده يتضمن بندا يسمح له بالرحيل إلى برشلونة بعد نهائيات كأس أوروبا 2020 التي أرجئت لعام حتى الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي تصريح أدلى به في يونيو-حزيران، قال كومان الذي توج مع النادي الكاتالوني بلقب الدوري أربع مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، لراديو كاتالونيا "الجميع يعلم بأن حلمي هو تدريب برشلونة".

الأمر شبه المؤكد أن مرحلة سيتيين انتهت، وهناك توجه الإثنين أيضا للاعلان عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقررة صيف 2021 بحسب ما أفادت وسائل الإعلام مساء الأحد.

واشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الأحد الى أن بارتوميو دعا "إلى اجتماع عاجل لمجلس الإدارة مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح الاثنين". أما صحيفة "اسبورتيو" الكاتالونية فقالت "سيجتمع مجلس إدارة البلاوغرانا الاثنين على أن تتم إقالة المدرب كيكي سيتيين من منصبه كما يمكن الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة".

وكان بارتوميو تحدث إلى إذاعة "موفيستار" الاسبانية بعد المباراة وقدم اعتذاره إلى أنصار الفريق وقال "سيتم اتخاذ قرارات وسنشرحها في الأيام المقبلة بينها قرارات كانت قد اتخذت قبل مباراة دوري الأبطال".

ومن المرجح أن يتم تقديم موعد الانتخابات إلى نوفمبر-تشرين الثاني أو يناير-كانون الثاني أو مارس-أذار بحسب ما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" من أجل بناء الفريق على أساس برنامج جديد.