شاهد: تناول الكافا لم يعد مقتصرا على الرجال في فيجي

كان مشروب الكافا التقليدي بفيجي في السابق حكرا على الرجال حيث يتمّ استهلاكه في الاحتفالات الشعائرية من قبل الرجال، ويجتذب سوقًا جديدًا حيث تدفع قيود فيروس كورونا المزيد من النساء إلى تذوق هذا المشروب، التي يتمّ تناوله عادة من أجل الاسترخاء وتخفيف التوتر

والكافا، المعروفة في فيجي باسم الياكونا، هي جزء أساسي من ثقافة جنوب المحيط الهادئ، وتنتمي هذه النبتة لعائلة الفلفل، وتتوافر بالأسواق على هيئة مكملات غذائية أو أعشاب يتم تناولها بعد إضافة الماء المغلي إليها، وعلى الرغم من استخداماتها العلاجية واسعة المجال، إلا أنه يُفضل استشارة الطبيب قبل تناولها، لأن تأثيرها شبيه بتأثير الكحوليات في حالة الإفراط في تناولها.

من أهم فوائد عشبة الكافا أنها تساعد في تخفيف التوتر والتغلب على القلق وعلاج الأرق ومقاومة اضطرابات النوم وتخفيف الضغط العصبي وكذا علاج الاكتئاب وآلام العضلات، وذلك لاحتوائها على مادة الكافالاكتونات، التي تساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب. ويوصي المختصون بعدم تناول الكافا دون استشارة الأطباء لأن الإفراط في تناولها قد يؤثر على الوضع النفسي للمصابين بالاكتئاب، كما تزيد الكافا من آثار التخدير والإكثار منها يُسبب تليّف الكبد.