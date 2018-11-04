هل تعاني من الأرق وتريد العلاج؟ الانترنت قد يكون الحل

تشير تجربة حديثة إلى أن الأشخاص الذي يعانون من الأرق ويحصلون على علاج سلوكي معرفي عن طريق الإنترنت ربما تتراجع حدة الأعراض لديهم أكثر ممن يحصلون فقط على نصائح لتحسين نومهم.

واختار الباحثون عشوائيا 1700 من مرضى الأرق إما لتلقي العلاج السلوكي المعرفي عبر الإنترنت أو ما يعرف بتعليم عادات وسلوكيات النوم الصحية التي تستهدف تحسين موعد النوم المعتاد والتشجيع على تجنب مواد مثل الكافيين والكحوليات التي يمكن أن تؤثر على النوم.

واستخدمت مجموعة العلاج السلوكي المعرفي برنامجا يطلق عليه اسم (سليبيو) وتطبيق (آي.أو.إس) المرتبط به، والذي يقدم جلسات علاج مدة كل منها 20 دقيقة يمكن الأشخاص الحصول عليها لما يصل إلى 12 أسبوعا.