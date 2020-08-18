يقول علماء في الولايات المتحدة إنهم حللوا 25 عاماً من بيانات الأقمار الصناعية للحصول على صور "غير مسبوقة" حول ذوبان الجروف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية.

تفيد الدراسة التي مولتها وكالة ناسا، أن الجروف الجليدية في القارة فقدت حوالي 4000 جيجا طن منذ عام 1994، ما أدى إلى إنتاج كمية من المياه الذائبة التي يمكن أن تملأ جراند كانيون " لأخدود العظيم " تقريباً.

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يتسبب تغير المناخ في ارتفاع درجة حرارة القطبين الشمالي واالجنوبي بشكل أسرع من أجزاء أخرى من الكوكب.

حالياً، يستخدم فريق علمي، بقيادة باحثين في معهد سكريبس لعلوم المحيطات بجامعة كاليفورنيا سان دييغ ، بيانات الأقمار الصناعية لتتبع كيفية ذوبان الرفوف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية على مدار الـ 25 عاماً الماضية.

يشرح المؤلف الرئيسي للدراسة، سوسيل أدوسوميلي قائلاً: "عادةً إذا كنت تحاول النظر إلى التغييرات في المحيط، فأنك تأخذ سفينة هناك، لكن في القارة القطبية الجنوبية، لأن المحيطات تحت آلاف الأقدام من الجليد، عليك استخدام بيانات الأقمار الصناعية" .

"لذلك على مدار الخمسة وعشرين عاماً الماضية، كان لدينا سجل رائع لبعثات وكالة الفضاء الأوروبية التي قامت بقياس الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية. ما فعلناه هو أننا أخذنا كل تلك البيانات واستخدمناها لقياس كيفية ذوبان الجروف الجليدية . "

إستخدم العلماء بيانات من أربعة أقمار صناعية رادارية تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، بما في ذلك القمر الصناعي للأبحاث البيئية CryoSat-2 الذي تم إطلاقه في عام 2010.

يشرح أدوسوميلي: "ما لديهم هو جهاز ping للرادار وهو دفعة قصيرة جداً من الطاقة. وهذا ينخفض ​​من القمر الصناعي، الذي يدور حول 400 ميل فوق الأرض، ويصطدم بالجليد ويعود إلى أعلى".

"لذا، ما نفعله هو قياس الوقت الذي تستغرقه إشارة الرادار لضرب الجليد والعودة مرة أخرى. لذلك، إذا كان ذلك الوقت أطول، نعلم أن الجليد قد إنخفض. إذا كان الوقت أقصر، نعلم أن الجليد قد ارتفع ".

كشف سجل الـ 25 عاماً عن قدر كبير من التباين، على الرغم من خسارة أكبر من زيادة كتلة الجرف الجليدي بشكل عام.

يقول أدوسوميلي أن دراساتهم تعطي "سجلاً أكثر شمولاً" لكيفية تفاعل الرفوف الجليدية للقارة النائية مع المحيط.

ويعتقد أن عملهم يمكن أن يقدم تقديرات أفضل لارتفاع مستوى سطح البحر، حيث تذوب الصفائح الجليدية في القارة القطبية الجنوبية في المحيط وترفع مستويات سطح البحر .

ويصعب الحصول على معلومات مفصلة عن الجروف الجليدية في القطب الجنوبي، بسبب صعوبة الوصول إليها شخصياً.

ويضاف إلى ذلك أنه تم إلغاء العديد من الرحلات البحثية هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويعتقد أدوسوميلي أن الأقمار الصناعية يمكن أن تسمح بالمراقبة على مدار العام.

نُشرت الدراسة في مجلة علوم الأرض الطبيعية -Nature Geoscienc