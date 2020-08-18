اتهام رجلين بقتل مغني الراب جام ماستر جاي بعد 18 عاما على الجريمة

وجهت إلى شخصين في نيويورك تهمة قتل المغني جام ماستر جاي، أحد رواد موسيقى الراب، بعد 18 عاما على وقوع الجريمة التي ارتكبت في العام 2002 ويرجح أن يكون دافعها المخدرات.

وقتل الموسيقي البالغ 37 عاما ومؤسس فرقة "ران-دي مي سي" الثلاثية برصاصة في الرأس في نيويورك في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2002 في استوديو تسجيل بمنطقة كوينز. وقد اقيمت له جنازة مهيبة في كاتدرائية آلن، ضمت مشاهير الراب في تلك الفترة ومنهم ل.ل. كول ج. وكوين لطيفة فضلا عن آلاف الأشخاص.

وأعلن المدعي العام الفدرالي في بروكلين الإثنين توجيه تهمة القتل المرتبط بتجارة الكوكايين إلى كارل جوردان جونيور البالغ من العمر 36 عاما ورونالد واشنطن البالغ من العمر 56 عاما المشتبه فيهما منذ فترة طويلة في الجريمة التي بدت على الفور وكأنها تصفية حسابات.

ووجهت إلى جوردان جونيور كذلك ثماني تهم أخرى مرتبطة ببيع الكوكايين. وأوقف الأحد، ودفع ببراءته الإثنين من التهم الموجهة إليه خلال جلسة قصيرة عبر الفيديو. أما رونالد واشنطن المسجون في الأساس فسيمثل في موعد لم يحدد بعد.

يواجه الرجلان السجن 20 عاما كحد أدنى وصولا إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام في حال إدانتهما على ما أوضح المدعي العام سيث دوشارم.

وقال المدعي العام إن الرجلين المسلحين دخلا في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2002 إلى استوديو التسجيل في حي جامايكا في منطقة كوينز.

وفي حين ثبت أن رونالد واشنطن أحد الشهود على الأرض، اقترب كارل جوردان وكان يومها في الثامنة عشرة، من جام ماستر جاي وأطلق رصاصتين عليه "بدم بارد" من مسافة قصيرة ما أدى إلى مقتل مغني الراب وإصابة شخص آخر في الرجل.

وقد قتلت مجموعة من فنانين الراب بالرصاص بين العامين 1995 و2002 من بينهم توباك شاكور في 1996 ونوتوريوس بيغ 1997.