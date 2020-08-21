السلطتان المتنافستان في ليبيا تعلنان انتخابات مقبلة ووقفاً لإطلاق النار

أعلنت السلطتان الليبيتان المتنافستان الجمعة كل على حدة عن تنظيم انتخابات قريبا ووقف فوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية على كل الأراضي الليبية.

وفي بيانين منفصلين، أعلن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومقره طرابلس والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وعقيلة صالح رئيس البرلمان المنتخب ومقره في شرق البلاد، عن إجراء انتخابات قريبا وأمرا بوقف فوري لإطلاق النار.

وقال السراج في بيان إنه ولوقف فعلي لإطلاق النار، فيجب أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وأن تتفق الأجهزة الأمنية على ترتيبات داخلهما.

وأعلن أيضا عن انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، تجري خلال شهر مارس القادم، التوافق بين الأطراف الليبية.

من ناحيته دعا البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح، جميع الأطراف إلى وقف فوري لإطلاق النار، آخذين بالحسبان الظروف الاقتصادية والمعيشية جراء تفشي فيروس كورونا، كما طالب بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات ووقف التدخل الأجنبي.

ومن المفترض أن تجرى الترتيبات ضمن مسار تفاوضي عسكري قائم على أساس "5+5" برعاية أممية.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالبيان الرامي لوقف إطلاق النار، وتفعيل العملية السياسية.