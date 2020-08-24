شاهد: عودة بايرن بطل الدوري الأوروبي إلى ميونيخ وسط غياب الجماهير

عاد فريق بايرن ميونيخ بطل أوروبا إلى مدينته الألمانية بعد ظهر الإثنين وسط غياب الجماهير بسبب فيروس كورونا المستجد، عقب فوزه على باريس سان جرمان الفرنسي في نهائي دوري الأبطال في لشبونة مساء الأحد ليتوج بلقبه القاري السادس.

وسيحتفل أعضاء النادي في حفل خاص في ملعب أليانز أرينا مساء الإثنين على أن يحصلوا بعدها على قسط من الراحة لمدة أسبوعين قبل أن يعادوا النشاط الكروي في منتصف أيلول/سبتمبر.

ووصل اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والمسؤولون إلى المطار وهم يرتدون الكمامات وقصان سوداء كتب عليها "ثلاثية 2020" في إشارة إلى ألقاب دوري الأبطال، الدوري والكأس المحليين، في تكرار لإنجاز عام 2013 بإشراف المدرب يوب هاينكس.

وكان في استقبال الفريق محافظ ولاية بافاريا ماركوس سودر الذي هنأ الجميع على هذا الإنجاز قبل أن يأخذ الجميع صورة تذكارية. والتقط كل من القائد وبطل المباراة الحارس مانويل نوير إضافة إلى القائد الثاني توماس مولر طرفا من الكأس ذات الأذنين الكبيرتين، التي رفعاها أيضا كلاهما عام 2013.

ولن تكون هناك احتفالات صاخبة هذا العام مع الجماهير أسوة بكل عام حيث يحتفل الفريق بكؤوس الموسم مع جماهيره في ساحة ماريان بلاتز بسبب التدابير المتخذة للحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

وسبق أن قال المدرب هانسي فليك مساء الأحد عقب الفوز ممازحا أنه استثنائيا هذه المرة لن يحدد "موعدا نهائيا" للاعبين من أجل إنهاء الاحتفالات في الفندق في العاصمة البرتغالية. وغادر بعدها الفريق على متن حافلتين إحدهما حمراء والثانية بيضاء النادي نحو الملعب وسط أصوات صافرات الإنذار لسيارات الإطفاء في المطار تحية للانجاز الذي حققوه.

وسجل الفرنسي كينغسلي كومان لاعب سان جرمان السابق الهدف الوحيد في اللقاء ليمنح بايرن ميونيخ لقبه السادس بعد أعوام 1974، 1975،1976، 2001 و2013.

ويستأنف بايرن نشاطه في 11 أيلول/سبتمبر أمام دورن المتواضع في الدور الأول من كأس المانيا قبل أن يفتتح البوندسليغا ضد شالكه بعدها بأسبوع مستهلا مشواره نحو لقب تاسع تواليا.