فيروس كورونا: العداء الأسطوري الجامايكي أوساين بولت في الحجر وألمانيا توصي بعدم السفر إلى باريس

أعلن العداء الأسطوري الجامايكي أوساين بولت الاثنين أنه التزم الحجر الحصي بانتظار تأكيد نتيجة فحص الكشف عن كوفيد-19، في حين أوصت ألمانيا بعدم السفر إلى باريس والكوت دازور.

وأكد العداء المعتزل من كينغستون عبر حسابه على تطبيق انستغرام "لا أعاني من أي عوارض"، موضحا أنه قرر التزام العزل الصحي بعد أن ذهب إلى حفل الجمعة لم يكن المشاركون فيه يحترمون القيود، بحسب صحيفة "جامايكا غلينر".

وقال الرياضي البالغ 34 عاماً "أجريت فحصاً السبت لمغادرة (جامايكا) لأنه لديّ عمل يجب أن أنجزه. أحاول أن أتصرف بمسؤولية".

ألمانيا تحذر مواطنيها من الرحلات السياحية إلى فرنسا

ووضعت ألمانيا مناطق فرنسية مثل إيل دو فرانس وباريس وبروفانس ألب كوت دازور في خانة المناطقة ذات المخاطر بسبب ارتفاع عدد الإصابات فيها.

وحذّرت وزارة الخارجية الألمانية على موقعها الإلكتروني من "الرحلات السياحية غير الضرورية" إلى هذه المناطق، ما يعني أنه يتعين على المسافرين العائدين إلى ألمانيا من هناك أن يجروا فحص الكشف عن كوفيد-19 وأن يخضعوا لحجر صحي بانتظار النتيجة.

مرسيليا، 20 يوليو 2020 AFP

تدابير حكومية جديدة مرتقبة في مدريد..وسردينيا بؤرة جديدة للفيروس

وتعتزم إسبانيا التي تجاوزت الإثنين عتبة الـ400 ألف إصابة، فرض "تدابير صارمة" في العاصمة مدريد، مثل عزل مناطق محددة أو الحدّ من حركة السكان، وفق ما أعلن مدير مركز الطوارئ الصحية في وزارة الصحة فيرناندو سيمون.

في إيطاليا، تحوّلت جزيرة سردينيا، الوجهة السياحية الشهيرة بسبب شواطئها الخلابة، إلى "مركز" للفيروس هذا الصيف. ويتضمن هذا الأمر خطر أن يتفشى المرض في كل المناطق الإيطالية عندما سيعود أكثر من 250 ألف مصطاف متواجدون على الجزيرة إلى منازلهم في الأيام المقبلة.

ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء في العالم مع 883 وفاة جديدة وقرابة 72 ألف إصابة جديدة في يوم واحد.

واتّهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقود حملة انتخابية للفوز بولاية ثانية وتتراجع شعبيته في استطلاعات الرأي خصوصاً بسبب إدارته السيئة للأزمة الصحية، الإثنين خصومه الديمقراطيين بـاستخدام كوفيد-19 "لتحييد الانتخابات" لصالحهم. وفي اليوم السابق، كان منافسه جو بادين اتّهمه بـ"التخلي عن دوره" وسط أزمة كوفيد-19.