إليكم آخر مستجدات حصيلة فيروس كورونا في العالم

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 820180 شخصاً في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر-كانون الأول، بحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي الأربعاء.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 23 مليونا و950 ألفا و580 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 15 مليونا و340 ألفا و900 شخص على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

وسجلت الثلاثاء 6169 وفاة جديدة و249893 إصابة جديدة في العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي البرازيل (1217 وفاة جديدة) والولايات المتحدة (1132) والهند (1059).

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 178524 وفاة من أصل خمسة ملايين و779 ألفا و395 إصابة بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وشفي ما لا يقل عن مليونين و53 ألفا و699 شخصا.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 116580 وفاة من أصل 3.669.995 إصابة، ثم المكسيك مع 61450 وفاة (568621 إصابة) والهند مع 59449 وفاة (2.234.474 إصابة) والمملكة المتحدة مع 41449 وفاة من أصل 327798 إصابة.

ومن بين البلدان الأكثر تضرراً، تعد بلجيكا والبيرو الدولتين اللتين سجلتا أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 85 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليهما إسبانيا (62) والمملكة المتحدة (61) وإيطاليا (59).

وحتى اليوم، أحصت الصين (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسمياً 4634 وفاة من أصل 84996 إصابة (15 إصابة جديدة بين الثلاثاء والأربعاء)، فيما تعافى 80015 شخصاً.

وأحصت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي الأربعاء حتى الساعة 11:00 ت غ 264009 وفاة من أصل 6.870.822 إصابة. أما أوروبا فسجّلت 213747 وفاة من أصل 3.794.310 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا إلى 187650 وفاة (5.905.364 إصابة).

وسجّلت آسيا 90835 وفاة (4.713.006 إصابة) والشرق الأوسط 35078 وفاة (1.434.479 إصابة) وافريقيا 28274 وفاة (1.204.600 إصابة) وأوقيانيا 587 وفاة (28.026 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.