فرنسا تصنف 19 مقاطعة جديدة ضمن الخانة الحمراء بسبب فيروس كورونا

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إنه جرى تصنيف 19 مقاطعة جديدة ضمن الخانة الحمراء، بسبب فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي لهذه المناطق إلى 19.

وقال كاستكس في تغريدة على تويتر:"دخلنا منذ أسابيع مرحلة عودة الوباء، معدل انتشار الفيروس أكثر من 1، ما يعني أن الفيروس ينتشر مجددا، كنا أقل من 0.7 في مايو".

وكان كاستيكس قد دعا الفرنسيين إلى التحلي بـ"روح المسؤولية" لوضع الكمامات متمنياً أن "يشعر الجميع بأنهم معنيون في المعركة ضد الوباء" الذي لا يزال يتفشى في فرنسا.

وأوضح كاستيكس عبر إذاعة "فرانس انتر": "لم أؤمن يوماً بأن الدولة يمكن أن تفعل كل شيء، تتحمل قسطها من المسؤولية... لكن يجب أن يشعر الجميع بأنهم معنيون في المعركة ضد الوباء".