انتقادات لوزير الخارجية الإيطالي بسبب "ميمز" عنصرية

تعرض وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لانتقادات واسعة بسبب نشره "ميمز" بوجه أسود، على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر دي مايو صورة ركب فيها وجهه على جسد أسطورة كرة السلة مايكل جوردان، وأخرى يظهر فيها كأحد أطفال بيل كوسبي في المسلسل الشهير "كوسبي شو"، كما نشر صورة أخرى تم التلاعب بها، يقف بجانب الشخصية الشهيرة توتو.

Ragazzi... prometto che la prossima estate metterò la crema 50. E grazie per avermi reso questa giornata più leggera 😂 Publiée par Luigi Di Maio sur Mercredi 26 août 2020

وكانت حركة "5 ستار" السياسية، قد نشرت ميمات تسخر فيها من السياسي الإيطالي، بعد أن ظهر مسمر البشرة، إحدى هذه الصور يظهر فيها على متن قارب يحمل مهاجرين.

وقد نشر دي مايو الصور على فيسبوك وإنستغرام مرفقة بعبارة:"آسف أيها الأطفال، العام المقبل سأضع كريم مقاوم للشمس، شكراً لجعلكم يومي أخف".

"محروقة بأشعة الشمس"

ويعيدنا هذا الموقف إلى تصريحات رئيس الوزراء السابق سيلفيو برسلكوني عام 2009، عندما وصف الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته بأن بشرتهما "محروقة" بأشعة الشمس.

وجعلت هذه الصور والانتقادات الوزير الإيطالي يبدو وكأنه بعيد عما يجري في العالم من حالة تصدي للعنصرية والاحتجاجات التي عمت مدن العالم ومدنا إيطالية أيضاً، بعد مقتل جورج فلويد، وانتشار حركة "حياة السود مهمة".

وغردت الكاتبة الإيطالية من أصول صومالية :"الصور التي نشرها دي مايو عن سمرة بشرته تحمل طابعا عنصريا، مثيرة للاشمئزاز، التندر باستخدام الوجه الأسود عنصري، في إيطاليا يعتقدون أن الوجه الأسود مضحك، دعوني أخبركم كوني إيطالية سوداء، فهذا ليس مضح، بل مهين".

وقالت ناشطة أخرى على تويتر:"ما المضحك بالقول أن دي مايو أسود؟، هل هذا المحتوى يثير ضحكات الناس؟ كنت أعتقد أننا قد تطورنا".