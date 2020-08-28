دوفيل الفرنسية تؤجل مزاد المهور الأصيلة السنوي إلى سبتمبر بسبب كوفيد19

تستضيف مدينة دوفيل في شمال غرب فرنسا المزاد السنوي على المهور الأصيلة البالغة 18 شهراً، بين التاسع والحادي عشر من أيلول/سبتمبر المقبل بعد تأجيل الحدث الذي يقام عادة في آب/أغسطس بسبب جائحة كوفيد-19، على ما أفاد المنظمون الخميس.

وقالت أليكس شوبين مسؤولة التطوير في "أركانا"، ثاني كبرى وكالات بيع المهور الأصيلة بعد "تاترسالس" في إنكلترا، إن هذا الموعد "يتيح للشراة أن يمضوا فترة الحجر الصحي قبل المزاد الكبير المقبل في دونكاستر الإنكليزية".

وأشارت إلى أن الإنكليز يشكلون "جزءاً كبيراً من الزبائن" متعددي الجنسيات في هذه المزادات.

وفي حزيران/يونيو، أعلنت "أركانا" إرجاء المزاد من آب/أغسطس إلى الفترة الممتدة من 24 إلى 26 أيلول/سبتمبر بسبب القيود المفروضة على التنقلات جراء كوفيد-19، لكن جرى تعديل التاريخ مجدداً للتوفيق بين مواعيد مزادين آخرين على المهور الأصيلة في إنكلترا.

وقالت تشوبين إن إجراء المزاد في منتصف آب/أغسطس "كان ليثير الذعر إذ ترافق ذلك مع فرض الحجر" في بريطانيا على الآتين من فرنسا. وأضافت "جميع الإنكليز كانوا يرغبون في العودة إلى بلادهم"

وسيشمل المزاد 494 جواداً على مدى ثلاثة أيام، أي أكثر بـ150 من تلك التي شملها مزاد العام الماضي، وفق "أركانا". وستباع المهور الأغلى في اليومين الأولين من المزاد.

وحققت مزادات دوفيل العام الماضي إيرادات قياسية بلغت 43 مليون يورو، بارتفاع نسبته 17 % مقارنة مع 2018.