فيضانات النيل تسفر عن مقتل 88 شخصا وانهيار آلاف المنازل

أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان عن ارتفاع أعداد الضحايا الذين قضوا جراء السيول إلى 88 قتيلا، و44 جريحا.

وأضاف البيان الصادر عن المجلس القومي أن حوالي 19 ألفا و723 منزلا تعرضوا لانهيار كلي و36 ألفا لانهيار جزئي، هذا وتسببت الفيضانات بانزلاقات أرضية، ونفوق 5 آلاف رأس من الماشية.

وأشار إلى أن المياه غمرت قرى بكاملها في شرق العاصمة الخرطوم.

وطالب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان السلطات السبت بإنشاء غرف طوارئ خاصة والعمل على مساعدة المتضررين من الفيضانات.

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية، أن مستوى مياه النيل سجلت ارتفاعا غير مسبوق بعد أن ارتفع منسوب نهر النيل إلى 17.48 مترا، ليكون أعلى من الأرقام التي تم تسجيلها في السنوات السابقة( 17.26 مترا) بـ 22 سنتيمتراً.