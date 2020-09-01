مصر تتعاقد مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة خط مترو القاهرة الثالث لمدة 15 عاما

وقعت وزارة النقل المصرية، الثلاثاء، عقدا مع الشركة الفرنسية المتخصصة في مجال النقل "الهيئة المستقلة للنقل في باريس" (أر أ ت ب) لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة لمدة 15 عاما، حسب بيان للوزارة.

وأكد البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن "مشروع الشراكة بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الفرنسية يتم تنفيذه لأول مرة في مصر.

وأضاف أن "قرار إسناد اعمال التشغيل والصيانة لشركة RATP DEV الفرنسية تبلغ قيمته 1.138 مليار يورو لمدة 15 عاما".

وحسب موقع مترو القاهرة الرسمي، فإن الخط الثالث لمترو الأنفاق سيبدأ تشغيله عام 2012 ويمتد بطول حوالي 47 كلم.

ويربط هذا الخط بين شرق العاصمة وغربها من خلال 39 محطة ركاب بينها محطات ذات كثافة سكانية عالية ولا تزال الأعمال الانشائية للمرحلة الأخيرة منه جارية لتصل طاقته الاستيعابية بعد اكماله إلى 1.5 مليون راكب يوميا.

ويستخدم مترو الأنفاق في القاهرة، بخطوطه الثلاثة، نحو ثلاثة ملايين شخص يوميا.

وفي آب/أغسطس افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أحدث مرحلة في هذا الخط.

ولفت البيان إلى أنه تم توقيع هذا العقد "للتخفيف عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بالاضافة إلى الاستفادة من خبرة الشركة الكبيرة في هذا المجال بتشغيل وصيانة أنظمة النقل في 13 دولة".

وقد احتفظت الحكومة المصرية بحق تحديد سعر الرحلات.

من جهتها أكدت رئيس المجلس التنفيذي للشركة الفرنسية لورانس باتل، أن الشركة سوف تسعى إلى "تطوير النقل الحضري في القاهرة الكبرى من خلال هذا العقد"، حسب البيان.