إصابة نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بفيروس كورونا

أصيب نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت مصادر الأربعاء نتيجة الفحص الذي خضع له مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان بطل الدوري الفرنسي قد أعلن أصابة ثلاثة لاعبين في صفوفه بفيروس "كوفيد-19" دون تسميتهم. واضافت المصادر أن اللاعبين الآخرين المصابين بالفيروس هما الأرجنتينيان أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس وهو ما كانت قد ذكرته صحيفة "ليكيب".

وكتب وصيف بطل أوروبا عبر حسابه على تويتر "تأكدت إصابة ثلاثة لاعبين من بي أس جي بفيروس سارس كوف 2 وهم يخضعون للبروتوكول الصحي المناسب. اللاعبون والموظفون سيستمرون في إجراء الفحوصات خلال الايام المقبلة".

Three @PSG_English players are confirmed positive after a Sars CoV2 test and have undergone the appropriate health protocols.



All players and staff will continue to be tested over the next few days. — Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 2, 2020

وسيغيب بالتالي اللاعبون الثلاثة عن المباراة الاولى للنادي في الدوري المحلي في 10 الحالي أمام لنس وربما عن اللقاء المرتقب أمام ضيفه مرسيليا في 13 منه.

وسبق أن أعلن نادي العاصمة الفرنسية الإثنين عن الاشتباه بوجود حالتي فيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيه من دون الكشف عن اسميهما بعد أن أظهرا عوارض الوباء.

وكشفت صحفية "ليكيب" المحلية ان اللاعبين قد يكونان دي ماريا وباريديس قبل ان تزعم اليوم ان اللاعب الثالث هو نيمار.

وسافر اللاعبون الثلاثة اسوة بالعديد من زملائهم الى جزيرة ايبيزا الاسبانية السياحية لتمضية العطلة الاسبوع الماضي بعد خسارة الفريق نهائي دوري ابطال اوروبا امام بايرن ميونيخ الالماني في 23 آب/أغسطس الفائت، بعد أن مكثوا في "فقاعة" لشبونة في البرتغال حيث استُكملت المنافسات بداء من الدور ربع النهائي.

وجاء ذلك بعد القرار المثير للجدل للرابطة لتأجيل مباراة "بي إس جي" مع لنس والتي كانت مقررة السبت الفائت في المرحلة الثانية من أجل منح بطل فرنسا مزيدا من الراحة.

وتنص قواعد الدوري على أنه يجب إلغاء الحصص التدريبية للفريق في حال إصابة أربعة أشخاص في صفوفه بالفيروس خلال فترة ثمانية أيام، مع إمكانية تأجيل المباراة. كما أن على الأشخاص المصابين أن يبقوا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وتثير هذه الإصابات التساؤلات حول قرار الرابطة بإرجاء مباراة سان جرمان في لنس ما سمح للاعبين بالسفر إلى الخارج في ظل جائحة، على رغم أن الفريق خاض خمس مباريات تنافسية فقط خلال ستة اشهر.

إذ وضعت الرابطة حدا للموسم الماضي من الدوري قبل عشر مراحل من النهاية في أواخر نيسان/ابريل الفائت متوجة سان جرمان بطلا بسبب الأزمة الصحية.

في الأسابيع الأخيرة، كشفت العديد من أندية الدرجة الأولى الفرنسية عن إصابات في صفوف لاعبيها بينها ليون، مرسيليا، رين، نانت ومونبيلييه.

أدى ذلك الى إرجاء المباراة الافتتاحية للموسم التي كانت مقررة بين مرسيليا وسانت اتيان في 21 آب/أغسطس الفائت.