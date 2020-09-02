ملاعب الإمارات تستعيد حيويتها مع انطلاق كأس الرابطة بعد توقف دام 173 يوما

تعود الحياة إلى ملاعب كرة القدم الإماراتية بعد توقف دام 173 يوما بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد عندما تنطلق الخميس مسابقة كأس الرابطة خلف أبواب موصدة ووسط بروتوكول طبي صارم.

وتقام الخميس ثلاث مباريات ضمن المرحلة الأولى، تجمع اتحاد كلباء مع الجزيرة، وشباب الأهلي مع الظفرة، والفجيرة مع عجمان، وتستكمل الجمعة بلقاءات حتا مع بني ياس، والعين مع خورفكان، والوحدة مع الوصل.

وتوقف نشاط كرة القدم في الإمارات منذ 15 اذار/مارس الماضي، قبل أن يقرر الاتحاد المحلي في 14 حزيران/يونيو إلغاء الدوري بعد استكمال 19 مرحلة منه، ونهائي مسابقة الكأس الذي كان سيجمع العين مع الظفرة.

ووحدها مسابقة كأس الرابطة كانت استكملت، وأقيمت مباراتها النهائية في 17 كانون الثاني/يناير قبل تفشي فيروس كورونا المستجد في الإمارات، وأحرز النصر اللقب بفوزه على شباب الأهلي 2-1.

وستكون العودة من بوابة المسابقة نفسها بإقامة مرحلة واحدة منها والتي ستكون تحضيرية لانطلاق الدوري في التاسع من أيلول/سبتمبر الحالي.

وستقام مباريات كأس الرابطة وجميع منافسات موسم 2020-2021 بغياب الجمهور حتى اشعار اخر، وسط بروتوكول طبي صارم واعتماد اجراءات تعقيم تشمل غرف تبديل الملابس، والكرات، وقوائم المرمى، ورايات الزوايا الركنية، ولوحات التبديلات.

كما فرض البروتوكول ارتداء المتواجدين في الملعب للكمامات الطبية، ما عدا اللاعبين المشاركين في الاحماء والمباراة، وحكام الساحة، وتم الطلب من اللاعبين تجنب المعانقة المعتادة خلال الاحتفال بتسجيل الأهداف، وتبادل القمصان.