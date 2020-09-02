السلطات الأميركية تدعو الولايات للاستعداد لتوزيع لقاح لكوفيد-19 قبل نوفمبر

طلبت السلطات الصحية الأميركية من حكومات الولايات أن تستعدّ لتوزيع لقاح مضادّ لمرض كوفيد-19 على نطاق واسع بحلول مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن وثائق رسمية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها "سي دي سي" قوله في رسالة أرسلها إلى حكومات الولايات إنّه يطلب منها "بصورة عاجلة" أن تفعل كل ما هو ضروري من أجل أن تكون مراكز توزيع اللقاح المرتقب "علانية بالكامل بحلول الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2020".