إصابة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بكوفيد-19

قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني (83 عامًا)، إن نتائج اختبار كوفيد-19 لبرلسكوني جاءت إيجابية، وإنه معزول حاليًا في مقر إقامته في مدينة أركور بالقرب من ميلانو، مضيفًا أنه سيواصل العمل من هناك حيث يكمل فترة الحجر الصحي اللازمة.

وقد تم تصوير رئيس الوزراء السابق ورجل الأعمال والإعلام مؤخرًا مع صديق قديم تم نقله إلى المستشفى بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19 الشهر الماضي، وكان اختبار برلسكوني سلبيًا في ذلك الوقت.

اكتسب برلسكوني مؤخرًا اهتمامًا جديدًا على الساحة السياسية الإيطالية قبل الانتخابات الإقليمية في أواخر سبتمبر - أيلول، حيث يمكن لحزبه فورزا إيطاليا أن يواجه بحسم الفوز المحتمل لمعارضة يمين الوسط.