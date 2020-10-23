هل اخترق حساب ترامب على تويتر؟

ذكرت صحيفة دي فولكس كرانت الهولندية أن الخبير الهولندي في الأمن الإلكتروني فيكتور جيفيرز ادّعى أنه تمكن من الوصول إلى حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، بعد أن خمّن بشكل صحيح كلمة مرور الرئيس وهي كما قال: "maga2020!".

وبحسب الصحيفة يبدو أن جيفيرز قد توصل إلى حساب ترامب عن طريق تخمين كلمة المرور هذه، وهي اختصار لجملة: "Make America Great Again"، وهي شعار حملة ترامب الذي استخدمه كثيرًا: "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

ونقلت الصحيفة عن "جيفيرز" قوله: "توقعت أن يجري صدّي بعد أربع محاولات فاشلة، أو سيُطلب مني على الأقل تقديم معلومات إضافية".

ونفي موقع تويتر من جهته هذا التقرير، وقال متحدث باِسمه في بيان: "لم نرَ أي دليل يدعم هذا الادعاء، بما في ذلك من المقالة المنشورة في هولندا اليوم، لقد طبقنا بشكل استباقي إجراءات أمان الحساب لمجموعة معينة من حسابات تويتر المرموقة والمرتبطة بالانتخابات في الولايات المتحدة، بما في ذلك الفروع الفيدرالية للحكومة".

ومع ذلك، قال جيفيرز لصحيفة دي فولكس كرانت إن "سهولة الوصول إلى حساب ترامب تشير إلى أن الرئيس لم يستخدم تدابير أمنية أساسية مثل التحقق بخطوتين".

ووفقا لهذا الادّعاء فإن جيفيرز أصبح فجأة قادرًا على التواصل مع متابعي ترامب على تويتر (87 مليون مستخدم)، وقد أصابه ذلك بشيء من الذعر بحسب صحيفة فولكس كرانت.

ولذلك فقد حاول هذا الخبير في الامن الإلكتروني تحذير الآخرين، مثل فريق حملة ترامب وعائلته، وأرسل رسائل عبر "تويتر" يسأل عما إذا كان شخص ما لفت انتباه ترامب إلى حقيقة أن حسابه الخاص به ليس آمنا.

قام بوضع إشارات لحسابات وكالة المخابرات المركزية والبيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالي و"تويتر" نفسها، لكنه لم يتلقى أيّ رد.

ومع ذلك، بعد يوم من فتح الحساب، لاحظ أنه تم تنشيط التحقق المكون من خطوتين على حساب ترامب، وبعد يومين، تواصلت معه الخدمة السرية وشكروه على لفت انتباههم إلى المشكلة الأمنية.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها جيفيرز من الوصول إلى حساب تويتر الخاص بالرئيس. ففي عام 2016، خمّن هو واثنان آخران كلمة مرور ترامب ودخلوا إلى حسابه.

في ذلك الوقت، كانت كلمة مرور ترامب هي "yourefired"، وهي عبارة استخدمها في برنامج الواقع الخاص به: The Apprentice.