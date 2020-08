"تجاوز" يشعل تويتر الإيراني.. وقصص الرجال والنساء مع التحرش لم تعد محجوبة

View this post on Instagram

این پست ده تا اسلاید داره که باید ورق بزنید. تجربه شخصیم در مواجهه با مراجعینی که قربانی #تجاوز_جنسی بودن اون هم‌از سمت کسانی که می‌شناختنشون به طور کلی می‌گه که #متجاوز سراغ آدم‌هایی می‌ره که . قدرت نه گفتن کمتری دارن . اطاعت، تابعیت و‌تعارف دارن . کدهای غیرطبیعی بودن رو جدی نگرفتن . بی‌اندازه مهربانن . اعتماد بی‌اندازه و‌زودهنگام به فردی که قرار بوده پارتنرشون بشه داشتن . متجاوز با اصرارهای زیاد و ایجاد کلافگی به اهدافش رسیده و... . فراموش نکنیم‌ تاکیید روی این موارد فقط و فقط برای اینه که از تکرارها جلوگیری بشه. با وجود تمام این‌ها حتی اگر فرد قربانی تن‌فروش هم باشه از ابعاد جنایت تجاوز چیزی کم نمی‌کنه. قربانی تحت هیچ شرایطی «مقصر» نیست ☘️ ☘️ ☘️ نظراتتون رو با دقت می‌خونم @bahareh_mehrjooie #روانشناسی_شخصیت