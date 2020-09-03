قام صاروخ فالكون 9، التابع لعملاق تكنولوجيا الفضاء سبيس إكس، بإطلاق أحدث دفعة من أقمار ستارلينك الصناعية.

ستارلينك هي شبكة دولية من الأقمار الصناعية تتعلق بالبنى التحية على الأرض وستعمل على توفير الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة وواسع النطاق وإيصاله إلى المواقع التي كان الوصول فيها إليه غير متوفر أو غير محل ثقة.

في الأسابيع المقبلة، ستستخدم الأقمار الصناعية محركات الدفع المحملة على متنها للانتشار والدخول في مدار التشغيل.

وتهدف ستارلينك إلى بدء توفير خدماتها بشمال الولايات المتحدة الأمريكية وكندا خلال العام الجاري.