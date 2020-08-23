الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية يكشف أن قائديها كانا حيّين بعد الصاروخ الأول

كشف الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران بصاروخ عن طريق الخطأ أن قائدها ومساعده كانا لا يزالان على قيد الحياة بعد ارتطام الصاروخ الأول بها والذي تبعه صاروخ آخر، وفق ما أفاد مسؤولون ايرانيون الأحد.

وتحطمت الطائرة التي كانت تحمل رقم الرحلة 752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار طهران الرئيسي في 8 تشرين الثاني -يناير. واعترفت إيران بعد أيام بأن قواتها أسقطت طائرة البوينغ 737-800 المتجهة إلى كييف عن طريق الخطأ، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصا.

وكانت الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة تأهب قصوى آنذاك تحسبا لرد الولايات المتحدة على ضربات صاروخية إيرانية قبل ساعات استهدفت جنودا أمريكيين متمركزين في العراق.

وكشف رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية الأحد للمرة الأولى عن محتوى الصندوق الأسود للطائرة الذي تم ارساله إلى فرنسا لتحليله. وقال توراج دهقاني زنقنة إن جهاز التسجيل في قمرة القيادة سجل محادثة بين الطيار ومساعده وأحد المرشدين بين الانفجارين.

وأضاف وفق ما نقل عنه موقع التلفزيون الإيراني الرسمي "حتى الثانية 19 بعد انفجار الصاروخ الأول بالقرب من الطائرة، لاحظ (الطياران) ظروفا غير طبيعية وكانا مسيطرين على الطائرة حتى اللحظة الأخيرة". وتابع زنقنة "المدرب أشار إلى أن الطائرة تعاني من مشكلة إلكترونية وأن الطاقة المساعدة تم تفعيلها". ولفت إلى أنه "تم اخطار قائدي الطائرة بأن المحركين لا يزالان يعملان".

وأوضح أن الصندوق الأسود توقف عن العمل بعد 19 ثانية من الانفجار الأول، ما يجعل من المستحيل استعادة البيانات الخاصة بتأثيرات الصاروخ الثاني. وقال زنقنة إن تحليل "تأثير الصاروخ الثاني لا يمكن الحصول عليه من الصندوق الأسود".

وإيران التي لا تملك وسيلة لفك تشفير الصناديق السوداء وافقت على ارسال صندوق الطائرة الأوكرانية إلى فرنسا لتحليله في منتصف تموز-يوليو، بعد نحو ستة أشهر من الكارثة.

وقال مصدر قريب من التحقيق إن البيان الإيراني لم يتضمن أي مفاجأة، مضيفا أن الصندوق الأسود لايمكن أن يكشف من أطلق الصواريخ أو ما إذا كانت الضربة متعمدة.