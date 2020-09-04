"استفزاز وإهانة".. الخارجية الإيرانية تدين إعادة نشر رسوم مسيئة للنبي محمد

دانت إيران إعادة نشر الصحيفة الفرنسية الساخرة "شارلي إبدو" الرسوم الكاريكاتورية التي تسخر من النبي محمد، مستنكرةً "استفزاز وإهانة" المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية نُشر ليل الخميس-الجمعة أن "العمل المهين الذي قامت به الصحيفة الفرنسية (...) هو استفزاز". وأضاف البيان أن إيران ترى في النشر "إهانة للقيم الإسلامية وعقيدة أكثر من مليار مسلم حول العالم".

ويعاقب على السخرية من النبي محمد أو إهانته بالإعدام في إيران.

وبدأت الأربعاء في باريس محاكمة 14 متهماً بالهجمات العنيفة التي استهدفت في كانون الثاني/يناير 2015 هيئة تحرير صحيفة "شارلي إبدو" ورجال شرطة وزبائن محل لبيع الأطعمة اليهودية.

وبمناسبة بدء هذه المحاكمة، قررت "شارلي إبدو" إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد التي جعلت من الصحيفة الأسبوعية هدفاً للجهاديين.

وكانت إيران قد دانت الهجوم على الصحيفة في كانون الثاني/يناير 2015، إلا انها اعتبرت أن هذه الرسوم كانت "إهانة" للمسلمين ونددت بـ "تجاوز" حرية التعبير.

وأضاف البيان "أي إهانة أو عدم احترام لنبي الإسلام (...) وللأنبياء السماويين الآخرين غير مقبولة على الإطلاق". ودعت الوزارة إلى استخدام حرية التعبير "بشكل بناء من أجل التعايش السلمي للإنسانية" و"من أجل تفاهم أفضل بين الأديان".

احتلت إيران المرتبة 173 (من بين 180 دولة) بحسب آخر تصنيف في مجال حرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية.