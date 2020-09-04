"ذا لانسيت" تنشر دراسة تؤكد سلامة وفعالية اللقاح الروسي ضد كوفيد-19

ذكرت مجلة "ذا لانسيت" الطبية، أن دراسة أولية صدرت اليوم الجمعة تؤكد سلامة وفعالية اللقاح الروسي "سبوتنيك-في" ضد فيروس كورونا الجديد.

وأكدت نتائج الدراسات السريرية للمرحلتين الأولى والثانية للقاح، بحسب المجلة الطبية الشهيرة، أن لقاح "سبوتنيك في" نجح في تكوين أجسام مضادة للفيروس لدى 100 بالمئة من المشاركين في تجارب المراحل المبكرة دون أن يتسبب بأي مضاعفات أو أثار خطيرة.

إلا أن مجموعة من الخبراء أكدوا أن هذه النتائج لا تثبت ما إذا كان لقاح "سبوتنيك في"، من إنتاج معهد "غامالي" للوبائيات والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، قادر على حماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وهذا هو أحد أهم المواضيع التي يجب التأكد منها ومعرفة نتائجها في الدراسات القادمة.

وشارك خلال هذه التجارب التي أجريت في يونيو/ حزيران ويوليو /تموز، واستغرقت 42 يوما، 76 شخصا تراوحت أعمارهم بين 18 و60 عاما.

في 11 آب/ أغسطس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده طوّرت "أول" لقاح ضد فيروس كورونا الجديد، مؤكداً أنه يوفّر "مناعة مستدامة".

وفي الأسابيع السابقة، أعرب علماء أجانب عن قلقهم حيال سرعة تطوير مثل هذا اللقاح ودعت منظمة الصحة العالمية إلى احترام "الخطوط التوجيهية والإرشادات الواضحة" في ما يخصّ تطوير هذا النوع من المنتجات.

وبدأت روسيا في 15 آب/أغسطس إنتاج أول دفعة من لقاح "سبوتنيك في".

وأعلن رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل ديمترييف حينها، أن عشرين دولة أجنبية طلبت مسبقاً "أكثر من مليار جرعة" من اللقاح الروسي.

أُطلق على اللقاح اسم "سبوتنيك في":"سبوتنيك" تيمّناً باسم القمر الصناعي السوفياتي، وهو أول مركبة فضائية وضعت في المدار، و"في" تمثل أول حرف من كلمة لقاح في عدة لغات أجنبية.