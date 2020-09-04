ترامب يناشد إيران بالتراجع عن قرار إعدام مصارع شاب

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس السلطات الإيرانية بعدم تنفيذ حكم بالإعدام صدر بحقّ مصارع شاب أدين بقتل موظف حكومي خلال "أعمال شغب" جرت في جنوب البلاد في صيف 2018.

وبحسب موقع "ميزان أونلاين" الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية الإيرانية، فإن المصارع السابق نويد أفكاري أدين بطعن مسؤول في الهيئة العامة للمياه في شيراز (جنوب) بسكين في 2 آب/ أغسطس 2018 وقتله وحُكم عليه بناء على ذلك بالإعدام بجريمة "القتل العمد".

وعلى غرار مدن إيرانية عديدة أخرى، كانت شيراز في ذلك اليوم مسرحاً لتظاهرات مناهضة للسلطة احتجاجاً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "علمت أنّ إيران تستعدّ لإعدام نجم كبير في المصارعة، نويد أفكاري، 27 عاماً، وكلّ ما فعله هو أنّه شارك فحسب في تظاهرة مناهضة للحكومة".

وأضاف الرئيس الأميركي "أقول للقيادة الإيرانية، سأكون ممتنّاً حقّاً لو أنقذتم حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكراً لكم".

وغصّت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل تناشد السلطات الإيرانية عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقّ المصارع الشاب، لا سيّما بعد أن أفادت معلومات صحافية نشرت في الخارج أنّ إدانة أفكاري تمّت بناء على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.

وإيران التي أعدمت في 2019 ما لا يقلّ عن 251 مداناً، هي الدولة الثانية في العالم، بعد الصين، في قائمة أكثر الدول تنفيذاً لعقوبة الإعدام، وفقاً لأحدث تقرير عالمي عن عقوبة الإعدام نشرته منظمة العفو الدولية.

لكنّ المنظمة الحقوقية نوّهت مع ذلك في تقريرها إلى أنّ "عدد الإعدامات المسجّلة" في إيران في 2019 "انخفض إلى النصف" مقارنة بعام 2018.