وفاة وزيرة الثقافة المغربية السابقة وأيقونة المسرح ثريا جبران

View this post on Instagram

إنا لله و إنا إليه راجعون ، وداعا خالتي حبيبتي الحنينة ، الله يرحمك و يغفر لك ، ادعو لخالتي "ثورية جبران" بالرحمة و مغفرة الذنوب وجنات الفردوس الاعلى #touria_jebrane