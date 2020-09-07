الملك السعودي يدعو في اتصال مع ترامب لحل "عادل" للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ الرياض حريصة على التوصل إلى حل "دائم وعادل" للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، في وقت تحث واشنطن دولا عربية على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

في المقابل أشاد ترامب في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي بقرار المملكة السماح للرحلات بين الإمارات وإسرائيل بعبور أجوائها بعد الإتفاق التاريخي بين أبوظبي وتل أبيب على تطبيع العلاقات برعاية أمريكية، وهو الأول في منطقة الخليج والثالث على مستوى الدول العربية.

وتشدد الرياض على أنها لن تطبع العلاقات مع إسرائيل إلا في حال توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين ينص على قيام دولة فلسطينية مستقلة، علما أن الفلسطينيين اعتبروا الإتفاق الإماراتي الإسرائيلي "خيانة" لقضيتهم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الحكومية أن الملك سلمان أكد في اتصال أجراه مع ترامب مساء الأحد "حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام". وأشار في الوقت ذاته إلى "تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام".

وكانت السعودية قد أكّدت الأربعاء الماضي أنّها واقفت على السماح لكافة الرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات والمغادرة منها بعبور أجوائها، وذلك بعد أول رحلة تجارية إسرائيلية لأبوظبي عبرت في سماء المملكة مطلع الأسبوع.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، أشاد ترامب خلال الإتصال الهاتفي بالخطوة السعودية وأكّد على أهمية الإتفاق الإماراتي الإسرائيلي وبحث مع العاهل السعودي "سبل تعزيز الأمن والازدهار" في المنطقة.

وسارعت الرياض إلى التأكيد على أن فتح الأجواء أمام الطائرات الإسرائيلية "لن يغير مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني" والقائمة على مبادرة السلام العربية التي تنص على أن لا تطبيع قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة. وتحث الولايات المتحدة الدول العربية على الاحتذاء بالإمارات في التوصل لاتفاقات مع إسرائيل. غير أنّ المملكة العربية السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد بين الدول العربية، تواجه حسابات سياسية أكثر حساسية من الإمارات.

ولن ينظر الفلسطينيون ومؤيدوهم إلى الاعتراف الرسمي بإسرائيل في حال حصوله على أنه خيانة لقضيتهم فحسب، بل سيضر أيضًا بصورة المملكة كقائدة للعالم الإسلامي، علما أن مؤشرات التقارب بين الدولتين تتزايد منذ تسلم ولي العهد منصبه في 2017.

وإلى جانب عملية السلام في المنطقة، حث ترامب العاهل السعودي على "رأب الصدع" في الخليج، في إشارة إلى أزمة قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ حزيران/يونيو 2017 علاقاتها مع قطر التي تضم أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة.

ويرى خبراء أن ترامب يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من النقاط الدبلوماسية قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.