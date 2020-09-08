موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا تجبر السلطات المجرية على إغلاق عديد المؤسسات التربوية

ارتفع عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في المجر ليسجل 576 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. وبلغ مجموع الإصابات 8963، فيما سجلت حالة وفاة واحدة جراء الفيروس، بحسب الموقع المجري الحكومي على الإنترنت "كورونافيروس.غوف". ونبه الموقع المجريين إلى ضرورة الالتزام بتوجيهات التباعد الاجتماعي واإجراءات الصحية.

وقال رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى ساوث بيست المركزي، إن التلقيح ضد الأنفلونزايشهد إقبالا متزايدا، في ظل تفشي فيروس كورونا، لأن التطعيم يمكن أن يحمي المجموعات المعرضة للخطر من مرض واحد على الأقل.

وقال وزير التربية سلطان ماروزا إن خمس مدارس ومؤسسات تربوية أوقفت التدريس، بسبب تفشي وباء كوفيد-19 بالإضافة إلى 4 دور رعاية أطفال، وست مدارس علقت التدريس الأسبوع الماضي، فيما تحولت ثماني مؤسسات أخرى للتدريس عن بعد.

وبلغ مجموع عدد الوفيات في هذا البلد 625 وتعافى 3961 شخصا من المرض إلى غاية يوم الإثنين، ويوجد أكثر من 21 ألف شخص في الحجر الصحي حاليا.

وكانت السلطات المجرية قد أغلقت حدودها أمام الأجانب منذ بداية الشهر الحالي، مع استثناءات محدودة، وأعادت فرض إجراءات حماية الحدود التي كانت مفروضة خلال الموجة للوباء.