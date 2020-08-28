المجر ستعيد إغلاق حدودها خوفاً من الموجة الثانية لفيروس كورونا

أعلنت الحكومة المجرية الجمعة أن المجر ستحظر تمامًا دخول غير المقيمين إلى أراضيها اعتبارًا من الثلاثاء المقبل في محاولة لوقف زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس مكتب رئيس الوزراء جيرجيلي غولياس إنه "اعتبارًا من الأول من أيلول/ سبتمبر، لن يُسمح للمواطنين الأجانب بدخول أراضي المجر. يجب وضع المواطنين المجريين العائدين من الخارج في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا أو تقديم اختبارين سلبيين".

وأضاف غولياس أن "هناك خطراً من دخول الفيروس، ومعظم الإصابات الجديدة تعود لحالات وافدة إلى البلاد. المجريون الذين يدخلون البلاد عليهم دفع تكلفة الاختبار بأنفسهم، ولن تدفع لهم الدولة. المجر الآن مصنفة خضراء (على مقياس خطورة انتشار الوباء)، وجميع البلدان الأخرى تتحول الآن إلى اللون الأحمر".

وستحدد تفاصيل هذه الإجراءات والاستثناءات، ولا سيما الدبلوماسية منها، وتفاصيل تطبيقها، صباح السبت خلال اجتماع يشارك فيه رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وأشارت الحكومة إلى أن إغلاق الحدود سيستمر لمدة شهر.

المجر عضو في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، ويبلغ عدد سكانها أقل من 10 ملايين نسمة وقد سجلت رسميًا حوالي 5500 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد منها 614 حالة وفاة.