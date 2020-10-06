محكمة العدل الأوروبية تصدر قرار إدانة ضد الحكومة المجرية بسبب "التضييق على جامعة سنترال يوروب"

قضت محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بأن التغييرات التي أدخلتها المجر على قانونها الخاص بالتعليم العالي لا تتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي، وكانت تلك التغييرات أجبرت فعليًا جامعة "سنترال يوروب" (أوروبا الوسطى)، التي أسسها الملياردير المجري المولد جورج سوروس، على مغادرة البلاد. وجاء قرار الجامعة، التي تقدم شهادات أمريكية معتمدة، لأنها لم تتلق دعما كافيا من أوروبا والولايات المتحدة بشأن النزاع القانوني مع حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

يقع في قلب الصراع مصير جامعة أوروبا الوسطى ، التي أسسها جورج سوروس في ولاية نيويورك، وهو ممول مجري أمريكي حيث اضطرت إلى نقل معظم أنشطتها الرئيسية من بودابست إلى فيينا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 .

وجاء في حيثيات قرار الحكم أن "الشروط التي قدمتها المجر لتمكين مؤسسات التعليم العالي الأجنبية من القيام بأنشطتها في أراضيها لا تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي".

وقضت المحكمة أنه بفرض مثل هذه الشروط ، "فشلت المجر في الامتثال للالتزامات" في إطار منظمة التجارة العالمية وتصرفت بما يخالف أحكام ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.

وفي عام 2017 ، في ذروة أزمة الهجرة إلى أوروبا، تبنت الحكومة المجرية قانوناً يقضي بتجميد أي تمويل أجنبي لمنظمات تزيد قيمته عن 22000 يورو بحجة أنه يمكن استخدام الأموال لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وترتبط القيود التي وضعتها الحكومة المجرية بتتبع مصادر تمويل المنظمات غير الحكومية وفرض الكشف عن أسماء المتبرعين

وبموجب مثل هذا الحكم ، "تُجبر المجر، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي على الامتثال الفوري لحكم المحكمة وإذا رفضت ، يمكن لمفوضية الاتحاد الأوروبي أن تسعى لفرض غرامات مالية "

كان أوربان منتقدًا صريحًا لسوروس منذ سنوات ، بحجة أن الملياردير صاحب العمل الخيري عازم على تقويض القيم الأوروبية بآرائه الليبرالية بشأن الهجرة ، وهو ما نفاه سوروس. يتناقض هدف أوربان الأيديولوجي المتمثل في إنشاء "دولة غير ليبرالية" أيضًا مع نموذج سوروس حول "المجتمع المفتوح". وترتبط القيود التي وضعتها الحكومة المجرية بتتبع مصادر تمويل المنظمات غير الحكومية وفرض الكشف عن أسماء المتبرعين.

واتهم رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، مراراً الجهات المانحة للمنظمات مثل جورج سوروس، وما أصدرته محكمة العدل الأوروبية بشأن المجرفي السابق بـ "التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد"