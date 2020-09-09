فيديو: سعوديون يستنكرون قيام شركة أجنبية "بإهانة" موظفات سعوديات والسلطات تتحرك

ندد سعوديون على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بتعرض موظفات سعوديات "للإهانة" من قبل "شركة أجنبية" على حد قولهم.

وتداول مغردون صورا تظهر سعوديات منقبات وهن يقمن بتنظيف أحدى المحلات التجارية عبر هاشتاغ #شركة_تهين_الموظفات_السعوديات الذي تصدر قائمة الترند السعودي.

وفي أحدى الصورة الملتقطة (سكرين شوت) متداولة لمحادثة عبر تطبيق واتساب تمت في مجموعة من موظفي المحل جاء فيها باللغة الإنجليزية " أنا ممتن عندما أري سيداتنا ينظفن المحل. رباب وأحلام يبذلن جهدا رغم عبء العمل".

وأرفقت الرسالة بالصور الملتقطة للعاملات وأرسلت في مجموعة الواتساب.

واعتبر مغردون الحادثة إهانة للمرأة السعودية من قبل "الأجانب" الوافدين الذين يديرون شركات بالمملكة، مفيدين أن "تجاوزاتهم" زادت "في الفترة الأخيرة".

ودعا أحد المغردين وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إلى "توطين الوظائف القيادية بدلاَ من وضع بناتنا تحت إدارة وافد يعمل ويتفنن في إهانتها لتصبح عاملة نظافة...بينما هو...يقوم بتصويرها"

كما انتشر عبر نفس الهاشتاغ فيديو آخر يظهر امراتين تقومان بتنظيف أرضية لمحل تجاري، و طالب السعوديون بتدخل السلطات العمومية للتحقيق في القضية ووقف مثل هذه المظاهر التي دائما ما تثير جدلا وسط المجتمع السعودي المحافظ.

وتفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الواقعة حيث نشر المتحدث باسم الوزارة ناصر الهزاني عبر حسابه الرسمي تغريدة جاء فيها

"إشارة إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة ويتضمن الإساءة للموظفات، يتم التحقق حالياً من قبل فرق التفتيش؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا للنظام."

وتأتي هذه الضجة بعد أيام قليلة من حادثة مشابهة حين حددت إحدى الشركات السياحية "كشف الوجه" و"الانفتاح" كشرطين لتوظيف سعوديات وانتقد السعودين ما حدث عبر هاشتاغ #شركة_تشترط_خلع_الحجاب_للتوظيف.

ودائما ما تثار قضايا مشابهة في السعودية حينما يتعلق الأمر بعمل المرأة أو ظواهر أخرى يعتبرها السعوديون مساسا بالعادات وتقاليد مجتمعهم.