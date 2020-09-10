شاهد: سماء برتقالية مهيبة تضفي صبغة نهاية العالم على مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية

استيقظ سكان مدينة سان فرانسيسكو وأماكن أخرى في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأربعاء على سماء برتقالية عميقة أثارت رؤية مروعة خلال عام حافل بالفعل بالأحداث المزعجة.

وبدت سماء سان فرانسيسكو مظلمة في بعض الأحيان حيث ساد الظلام في وضح النهار. وشهدت بعض الأماكن تساقط كميات كبيرة من الرماد يشتبه تساقط الثلوج. وتعود هذه الظاهرة الغريبة للحرائق الضخمة التي تشهدها الولاية منذ أيام حيث عم الدخان والرماد الهواء.

وقال مسؤولو جودة الهواء في خليج سان فرانسيسكو في تغريدة على تويتر "السماء البرتقالية هذا الصباح، نتيجة دخان حرائق الغابات الذي انتشر في الهواء. تبعثرت جزيئات الدخان المشعة بالضوء الأزرق والتي لا تسمح إلا للضوء الأصفر البرتقالي والأحمر بالوصول إلى السطح، مما يجعل السماء تبدو برتقالية".

وأوضح المسؤولون أنه مع ازدياد كثافة الدخان في بعض المناطق، فإنه يحجب ضوء الشمس مما يتسبب في سماء مظلمة.

وانتشرت صور المشهد الغريب، لا سيما أفق سان فرانسيسكو التي وصفها البعض بالمناخ المناسب لتصوير فيلم خيال، بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.