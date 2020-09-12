وريثة عرش إسبانيا تخضع للحجر الصحي بعد إصابة أحد زملائها في المدرسة بكورونا

ستخضع وريثة العرش الإسباني الأميرة ليونور إلى الحجر الصحي بعد رصد إصابة أحد زملائها في الدراسة بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لمصدر من القصر الملكي.

وقال ناطق باسم القصر لوكالة فرانس برس "بعد اكتشاف إصابة بكوفيد-19 لدى أحد الطلاب في صف أميرة أستورياس، أوصت المدرسة أولياء الأمور بعدم حضور تلامذة هذا الصف لمدة 14 يوما".

كانت ابنة ملك اسبانيا فيليب السادس والبالغة من العمر 14 عاما قد عادت إلى المدرسة الأربعاء في مؤسسة خاصة في مدريد.

وأضاف المتحدث أنها "ستجري فحصا" مخبريا (بي سي آر) للتحقق مما إذا كانت مصابة بالفيروس، مشيراً إلى أن الملك والملكة "ينويان في الوقت الحالي مواصلة أنشطتهما الرسمية".

إسبانيا هي أول دولة في أوروبا تتجاوز هذا الأسبوع عتبة 500 ألف إصابة بالفيروس. وقد أعلنت الجمعة عن أكثر من 12 ألف إصابة إضافية مقارنة بحصيلة الخميس، وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء.

وحملت بداية العام الدراسي إجراءات صحية صارمة، مثل فرض وضع الكمامة في الأوقات كافة للتلامذة اعتباراً من سن السادسة، كما سادت خلالها مخاوف لدى الأهل من إرسال أطفالهم إلى المدرسة.