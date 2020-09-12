شاهد: مظاهرات احتجاجية في ألمانيا للتنديد بإجراءات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد

تظاهر المئات في مدينة ميونيخ الألمانية احتجاجا على إجراءات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وقال أحد المتظاهرين: "أنا ضد هذه الإجراءات المضادة للفيروس التاجي لأنه لا يتم الاستماع إلى علماء الفيروسات الآخرين، كما أن التغطية الإعلامية منحازة للغاية".

وقالت سيدة شاركت في المظاهرة: "لم يعد لدينا قانون أساسي، ولكن قانون يحمي من العدوى وتحت غطاء هذا القانون، يتم أخذ جميع الحريات الأساسية منا".

وكانت محكمة بافارية قد قررت في الساعات الأولى من صباح هذا السبت السماح بمسيرة محدودة عبر المدينة يشارك فيه 500 متظاهر، بعدما كانت السلطات قد حظرتها في وقت سابق.