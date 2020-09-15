إصابة شخصين بجروح إثر إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

أسفر إطلاق صاروخين من قطاع غزة عن إصابة شخصين على الأقل مساء الثلاثاء في إسرائيل، تزامنا مع مراسم توقيع اتفاقين لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين في واشنطن.

وأعلنت القوات الإسرائيلية أن صاروخين أطلقا باتجاه إسرائيل من قطاع غزة المحاصر، تم اعتراض أحدهما. وسقط الصاروخ الثاني في مدينة أشدود الواقعة بين قطاع غزة ومدينة تل ابيب، وفق أجهزة الإسعاف المحلية التي تحدثت عن إصابة شخصين على الأقل بجروح طفيفة.

وأفاد شهود في القطاع أن صاروخا على الأقل أطلق من شمال المنطقة على إسرائيل. ولم يتبن أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حتى الآن إطلاق الصاروخين. وكثفت حركة حماس في آب/أغسطس إطلاق بالونات حارقة إضافة الى صواريخ من القطاع في اتجاه إسرائيل.

وردت الدولة العبرية خصوصا بضربات جوية ليلية على مواقع الحركة، لكن الجانبين توصلا بداية ايلول/سبتمبر إلى اتفاق بوساطة قطرية قضى بإحياء هدنة هشة تسري منذ عام ونصف عام.

ونددت حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007 والسلطة الفلسطينية باتفاقي التطبيع، بين اسرائيل وكل من الإمارات والبحرينن وجرت الثلاثاء مظاهرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة رفضا للتطبيع.