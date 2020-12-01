إصابة رئيس حركة حماس في غزة بفيروس كورونا

أعلن الناطق باسم حركة حماس الثلاثاء تشخيص إصابة رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار بفيروس كورونا المستجد ودخوله الحجر الصحي في القطاع الذي شهد مؤخراً ارتفاعاً في أعداد الإصابات.

وبحسب الناطق باسم الحركة في قطاع غزة حازم قاسم، أظهرت "نتيجة الفحص الذي أجراه" السنوار الثلاثاء أنه مصاب.

وأكد قاسم أن الوضع الصحي العام للسنوار "جيد ويمارس مهامه كرئيس للحركة في القطاع داخل غرفة العزل الطبي وضمن إجراءات الوقاية والسلامة".

وأحصى قطاع غزة منذ اكتشاف أول الإصابات المحلية بالفيروس في آب/ أغسطس وحتى صباح الثلاثاء 21461 إصابة و111 وفاة.

وفرضت حركة حماس التي تدير القطاع إغلاقا ليليا لاحتواء تفشي الفيروس يبدأ في الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي ويستمر حتى الساعة السابعة صباحا.

وتفرض إسرائيل منذ نحو 14 عاماً حصاراً مشدد براً وبحراً وجواً على القطاع الفقير حيث يعيش قرابة مليوني نسمة، معظمهم من اللاجئين.

وسبق أن أصيبت شخصيات سياسية فلسطينية بارزة بالمرض الذي أودى في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم بحياة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذي كان يعالج في القدس.

كذلك أعلنت حركة حماس عن إصابة نائب المكتب السياسي للحركة صالح العاروري بالفيروس.

وحذرت جهات طبية وسياسية في قطاع غزة الأسبوع الماضي من أن الوضع الصحي بدأ "يخرج عن السيطرة".

وأكد أخصائي الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الشفاء في قطاع غزة أحمد الجدبة لفرانس برس في وقت سابق أن "الوضع كارثي، الفيروس يتفشى والوعي قليل عند الناس والإمكانات شحيحة".

وأشار الجدبة في حديث لوكالة فرانس برس إلى أن السبب في ازدياد أعداد الإصابات هو إقامة "حفلات الزفاف في المنازل واختلاط الناس في الأسواق".