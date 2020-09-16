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رياضة

محاكمة طبيب ألماني و4 آخرين لتسهيلهم تناول المنشطات لرياضيين لتحسين أدائهم

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بقلم:  يورونيوز
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محاكمة طبيب ألماني ومتهمين آخرين لتسهيل تعاطي المنشطات
محاكمة طبيب ألماني ومتهمين آخرين لتسهيل تعاطي المنشطات   -   حقوق النشر  PETER KNEFFEL/AFP
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مثل الطبيب الألماني مارك شميدت أمام المحكمة في ميونخ، بتهمة نقل دم للرياضيين من رياضات مختلفة، لتعزيز أدائهم خلال المنافسات، كما مثل معه 4 متهمين آخرين في نفس القضية.

وكانت التحقيقات التي أجراها محققون في سيفيلد وإرفورت، خلال بطولة العالم للتزلج في بلدان شمال أوروبا عام 2019، قد كشفت عن شبكة دولية للمنشطات.

ويعتبر الطبيب شميدت العقل المدبر لهذه الشبكة، مع 4 آخرين، حيث سهل عملية تناول الرياضيين للمنشطات، لسنوات عدة.

ومن المتوقع أن يكون نحو 23 رياضيا من 8 دول معظمهم من الدراجين ومحترفي الرياضات الشتوية، قد تورطوا في التعاطي.

وخضع شميدت وأحد مساعديه للاحتجاز لأكثر من عام ونصف العام.

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