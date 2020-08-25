بعد ثلاثة عقود من تحديهم الاتحاد السوفياتي السابق، يعيد سكان البلطيق شبك أيديهم مرة جديدة الأحد تضامنا مع شعب بيلاروسيا. في 23 آب/أغسطس 1989، شكّل الملايين سلسلة بشرية عبر دول البلطيق الثلاث، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، للتعبير عن رغبتهم في الاستقلال.
وشارك الآلاف الأحد في سلسلة بشرية جديدة تمتد حوالي 30 كيلومترا من العاصمة الليتوانية فيلنيوس إلى الحدود مع بيلاروسيا. وفي لاتفيا، سار مئات من النشطاء على طول الحدود مع بيلاروسيا ثم شكلوا سلسلة بشرية في قرية بيدروجا بينما كان حرس الحدود البيلاروسيون ينظرون من الجانب الآخر من نهر دوغافا.
وقد ألهمت سلسلة الطريقة البلطيقية البشرية التي نظمت في العام 1989 مبادرات مماثلة لدى الساعين إلى الحرية في أنحاء العالم حتى في السنوات الأخيرة، من هونغ كونغ إلى كاتالونيا وتايوان.
وبلغ طول سلسلة البلطيق الأساسية 600 كيلومتر وشكلت إشارة مفادها أن دول البلطيق تحت الحكم السوفياتي كانت على طريق استعادة الاستقلال الذي حققته الدول الثلاث بعد عامين. وهي جميعها اليوم أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
No Comment المزيد من
شاهد: الفيضانات تخلف 7 قتلى وأضرارا مادية في الساحل التركي على البحر الأسود
شاهد: فرقة من المصارعين الشباب في المكسيك تسعى للحفاظ على إحدى التقاليد من الاندثار بسبب الوباء
شاهد: الرئيس البيلاروسي يرد على المتظاهرين بسلاح كلاشنيكوف وسترة واقية
شاهد: بركان سينابونغ الإندونيسي يثور ويقذف رماداً ساخناً على علوّ 1000 متر
شاهد: 4 قتلى جراء فيضانات عارمة تجتاح منطقة غيرسون في تركيا
شاهد: متظاهرون من اليمين واليسار يشتبكون في ولاية بورتلاند الأمريكية
شاهد: الآلاف يستعدون لإحياء مراسم عاشوراء في كربلاء العراقية
شاهد: المئات يحتفلون في باماكو شاكرين العسكر على الانقلاب
شاهد: المتقاعدون في أورلاندو يحتفلون بترشيح الحزب الديمقراطي جو بايدن للانتخابات الرئاسية الأمريكية
شاهد: عرض كأس دوري أبطال أوروبا في وسط لشبونة عشية النهائي الساخن
شاهد: تل أبيب تخوض تجربة "السينما العائمة في الهواء الطلق" للتخفيف من قيود الإغلاق
شاهد.. مقاطع طريفة لكلاب تركب الأمواج ومراحيض عمومية شفافة في الشارع
شاهد: الشرطة الإيطالية تحث السكان على احترام قواعد التباعد الاجتماعي مع ارتفاع إصابات كورونا
شاهد: أسبوع من الكوارث من الصين إلى موريشيوس
شاهد: اتساع رقعة الحرائق في كاليفورنيا يسبب تلوثا كبيرا للهواء
شاهد: أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات عارمة في مدينة دوالا بالكاميرون
شاهد.. أكبر سبيكة ذهب في العالم وزنها 250 كغ وسعرها 17 مليون دولار
شاهد: آلاف الأشخاص يغادرون منازلهم شمال كاليفورنيا بسبب الحرائق
شاهد: انطلاق مهرجان "مأدبة الزبادي" في لاهاسا عاصمة التيبت
شاهد: يونانيون وسياح عائدون من إجازاتهم في الجزر اليونانية يخضعون لاختبارات كورونا